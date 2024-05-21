Благодаря ютуберу Beyond Dreams мы можем увидеть, как Ghost of Tsushima работает в разрешении 8K с пресетом трассировки лучей "Massihancer". Кроме того, "на витрине" используется комплексный шейдер трассировки лучей NiceGuy, который улучшает глобальное освещение, окклюзию окружения, объемный туман, цветокоррекцию и многое другое.
Для тестирования использовалась следующая установка:
- Материнская плата: Asus Prime Z 790
- Процессор: Intel 14700K
- Память: Corsair Vengeance 32Gb
- Видеокарта: NVIDIA RTX 4090 ASUS TUF
- SSD: Samsung 870 Evo 1Tb
- HDD: 1Tb W.D
- Блок питания: EVGA Supernova G3 850W
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Ghost of Tsushima: Director's Cut была выпущена для ПК на прошлой неделе и быстро установила новый рекорд одновременного количества игроков в Steam для однопользовательской игры, изданной Sony, обогнав God of War.
Этот визуальный тур подчеркивает возможности современного игрового оборудования и потенциал хорошо выполненных портов для ПК. Сочетание технического мастерства и художественного дизайна в Ghost of Tsushima создает графически ошеломляющий и захватывающий опыт для геймеров.