Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
Для работы Ghost of Tsushima использовалась карта RTX 4090 и процессор Intel 14700K.

Благодаря ютуберу Beyond Dreams мы можем увидеть, как Ghost of Tsushima работает в разрешении 8K с пресетом трассировки лучей "Massihancer". Кроме того, "на витрине" используется комплексный шейдер трассировки лучей NiceGuy, который улучшает глобальное освещение, окклюзию окружения, объемный туман, цветокоррекцию и многое другое.

Для тестирования использовалась следующая установка:

  • Материнская плата: Asus Prime Z 790
  • Процессор: Intel 14700K
  • Память: Corsair Vengeance 32Gb
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 4090 ASUS TUF
  • SSD: Samsung 870 Evo 1Tb
  • HDD: 1Tb W.D
  • Блок питания: EVGA Supernova G3 850W

реклама

Ghost of Tsushima: Director's Cut была выпущена для ПК на прошлой неделе и быстро установила новый рекорд одновременного количества игроков в Steam для однопользовательской игры, изданной Sony, обогнав God of War.

Этот визуальный тур подчеркивает возможности современного игрового оборудования и потенциал хорошо выполненных портов для ПК. Сочетание технического мастерства и художественного дизайна в Ghost of Tsushima создает графически ошеломляющий и захватывающий опыт для геймеров.

#видеокарты #процессоры #игры #ghost of thushima
+
Написать комментарий (0)
Новый проект Ninja Theory подтвержден Xbox
Tesla отключила поддержку игр из каталога Steam в новых партиях электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
5
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
11
Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
6
Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
+
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
7
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
5
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
1
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
2
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
1
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
+
PlayStation 6, скорее всего, получит либо 16, либо 24Gb оперативной памяти
2
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
5
Intel Core i9-11900K с DDR4 установил новый мировой рекорд, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5
2
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
11
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
Сотрудники BYD устроили забастовку и выдвинули нестандартное требование — они хотят больше работать
1
США выведут все войска из Нигера к сентябрю
+
Обнаружена первая игровая портативная консоль с чипами Intel Lunar Lake от компании Shenzhen Weibu
+
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
2

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
77
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
29
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
8
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
14
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
20
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
36
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+

Сейчас обсуждают

Виктор Тимофеев vikttimo
00:48
точность баллистических ракет кндр никакая ,попадает в японское море
Представление возможных сценариев войны с Северной Кореей
32Влад32
00:48
У меня игровая мышка от A4Tech сделанная в 2006 году. Когда покупал - не помню. Раза три точно перебирал, чистил. Последний раз пару кнопок поменял местами. Но старался делать быстро, не тратя лишнее ...
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Alxndr
00:46
Автор, а купить себе любимому нормальную "клаву" с гравировкой, а не дЕшманскую с маркировкой, не пробовал ?
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Сома Речная
00:42
У тебя нет морального права так говорить пока игра не выйдет. Плавники даю на отсечение, это будет самая технически продвинутая игра всех времён. Рдр2 в свое время задрал планку, теперь им надо ее пер...
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
Andrey
00:41
Адепт "ртх это маркетинг" вылез?)
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Сома Речная
00:40
ПК платформа универсальная, а на плойке только и остаётся шо играть в игры по конскому ценнику
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
Alxndr
00:39
Никакой ответки не боится. Интересно почему ?
Зеленский призвал НАТО сбивать российские ракеты над Украиной и разрешить Киеву наносить удары по территории РФ
32Влад32
00:39
До него дошло, что ему недолго осталось дергаться, вот и пытается хоть как то продлить своё пребывание на этом свете.
Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
Сома Речная
00:38
Не ломанут и не сольют, времена уже не те когда игры ломали пачками. Рдр2 до сих пор нормально в пиратку играть нереально, без каких то танцев с бубном. А сколько крупных игр до сих пор не взломаны из...
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
32Влад32
00:36
А сколько мужиков осталось на Украине?
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем