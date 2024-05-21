Для работы Ghost of Tsushima использовалась карта RTX 4090 и процессор Intel 14700K.

Благодаря ютуберу Beyond Dreams мы можем увидеть, как Ghost of Tsushima работает в разрешении 8K с пресетом трассировки лучей "Massihancer". Кроме того, "на витрине" используется комплексный шейдер трассировки лучей NiceGuy, который улучшает глобальное освещение, окклюзию окружения, объемный туман, цветокоррекцию и многое другое.

Для тестирования использовалась следующая установка:

Материнская плата: Asus Prime Z 790

Процессор: Intel 14700K

Память: Corsair Vengeance 32Gb

Видеокарта: NVIDIA RTX 4090 ASUS TUF

SSD: Samsung 870 Evo 1Tb

HDD: 1Tb W.D

Блок питания: EVGA Supernova G3 850W

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Ghost of Tsushima: Director's Cut была выпущена для ПК на прошлой неделе и быстро установила новый рекорд одновременного количества игроков в Steam для однопользовательской игры, изданной Sony, обогнав God of War.

Этот визуальный тур подчеркивает возможности современного игрового оборудования и потенциал хорошо выполненных портов для ПК. Сочетание технического мастерства и художественного дизайна в Ghost of Tsushima создает графически ошеломляющий и захватывающий опыт для геймеров.