Ответ кроется в гравитационных взаимодействиях между небесными телами.

Наблюдая за Луной, в разное время на ней можно различать некие странные формы – будь то лицо, кролик или даже жаба. Тем не менее, независимо от индивидуальных представлений о лунной картине, мы все видим один и тот же спутник с одной стороны, сзади которой кроется темная часть.

С Земли Луна может показаться неподвижной, ее вращение незаметно. Однако, аналогично Земле, Луна вращается вокруг своей оси. То, что отличает Луну, – это ее приливная блокировка относительно нашей планеты. Это явление означает, что период вращения Луны совпадает с ее орбитальным периодом вокруг Земли примерно на месяц.

реклама

Приливная блокировка является следствием гравитационных взаимодействий между небесными телами. Эти силы искажают как Землю, так и Луну, вызывая гравитационные толчки, которые привели к характерной форме нашей планеты, как пояснил Роберт Тайлер, физик-океанограф Годдардовского космического центра NASA.

Этот "гравитационный танец" распространяется на Землю, постепенно замедляя ее вращение. Тайлер предполагает, что полмиллиарда лет назад Земля имела более короткий день – 21 час.

Хотя прямое наблюдение темной части Луны с Земли остается недоступным, космические аппараты раскрыли её ещё в прошлом веке. Советский аппарат Луна 3 стал первооткрывателем в этом начинании в 1959 году, захватив первые изображения темной стороны. Последующие миссии NASA и Chang'e 4 Китая предоставили дополнительные данные, раскрывая землистый ландшафт Луны.