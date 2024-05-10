Manli, один из ключевых партнеров NVIDIA, недавно вызвал широкую дискуссию, отклонив запрос клиента на возврат неисправной видеокарты GeForce RTX 4090, объяснив проблему ошибкой со стороны пользователя. Этот инцидент привлекает внимание к продолжающейся саге вокруг видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и их печально известного коннектора 12VHPWR, который стал причиной возникновения множества случаев плавления.
Несмотря на попытки решить проблему, включая сторонние коннекторы CableMod, сообщения о случаях возгорания продолжают поступать. Ситуация вызывает разочарование среди пользователей, которые предпринимали все возможные меры предосторожности во время установки.
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Последний известный случай на форуме Quasarzone подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются потребители. Так, графический дизайнер приобрел видеокарту Manli GeForce RTX 4090, но столкнулся с проблемами производительности и отключениями монитора во время игры. Несмотря на соблюдение инструкций по установке, запрос клиента на возврат был отклонен дистрибьютором, ссылаясь на сгоревший коннектор.
Американские и европейские издания утверждают, что мастерские по всему миру переполнены картами со сгоревшими кабелями, и в ближайшее время решения проблемы не видно.