Сотрудники указали, что причина поломки на стороне пользователя.

Manli, один из ключевых партнеров NVIDIA, недавно вызвал широкую дискуссию, отклонив запрос клиента на возврат неисправной видеокарты GeForce RTX 4090, объяснив проблему ошибкой со стороны пользователя. Этот инцидент привлекает внимание к продолжающейся саге вокруг видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и их печально известного коннектора 12VHPWR, который стал причиной возникновения множества случаев плавления.

Несмотря на попытки решить проблему, включая сторонние коннекторы CableMod, сообщения о случаях возгорания продолжают поступать. Ситуация вызывает разочарование среди пользователей, которые предпринимали все возможные меры предосторожности во время установки.

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Последний известный случай на форуме Quasarzone подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются потребители. Так, графический дизайнер приобрел видеокарту Manli GeForce RTX 4090, но столкнулся с проблемами производительности и отключениями монитора во время игры. Несмотря на соблюдение инструкций по установке, запрос клиента на возврат был отклонен дистрибьютором, ссылаясь на сгоревший коннектор.

Американские и европейские издания утверждают, что мастерские по всему миру переполнены картами со сгоревшими кабелями, и в ближайшее время решения проблемы не видно.