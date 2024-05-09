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Kachka
NASA показало, что увидит камера, которую затянет в центр черной дыры
В исследовании NASA камера вплотную приблизилась к горизонту событий.

Таинственное влечение черных дыр увлекает самые светлые умы по всему миру. Встречи с этими космическими гигантами отправляют нас в области, где перестают действовать законы физики, а верх берет воображение. Математика и физика разваливаются по мере приближения к сингулярности.

Недавно NASA представила видео, предлагающее гипотетический взгляд на путешествие камеры в спираль черной дыры.

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Одиссея в сингулярность начинается с постепенного приближения к черной дыре. Перегретые газы сливаются в обширный аккреционный диск, в то время как появляются первые силуэты фотонного кольца. Слои искаженных изображений украшают фотонное кольцо, предлагая сюрреалистический вид на космос, сплетенный с гравитационным захватом черной дыры.

По мере того как камера приближается, ткань пространства и времени искривляется, достигая полного падения в горизонт событий. Здесь законы физики "ломаются" окончательно.

Путешествие разворачивается с экспоненциальным ускорением, преодолевая аккреционный диск, фотонное кольцо и горизонт событий в парадоксальном размытии.

За этой захватывающей симуляцией скрывается вычислительное мастерство суперкомпьютера Discover NASA, расположенного в центре полетов Goddard. Создание данной демонстрации потребовало пяти дней. Реализация работы на обычном ноутбуке потребовала бы, более десятилетия непрерывных вычислений и рендеринга.

#космос #nasa #вселенная #ученые #черные дыры
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