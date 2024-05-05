Цель программы – добыть материал с обратной стороны спутника.

Китай начал еще одну лунную миссию с целью сбора дополнительных образцов с поверхности Луны.

В пятницу Китай запустил свой крупнейший ракетоноситель Long March 5, перевозящий целый набор космических аппаратов, включая посадочный аппарат, аппарат для взлета и возвращения, а также возвращаемый космический корабль. Общая масса космического корабля Chang'e-6 составляет около 8 тонн. Его цель – добыть камни и почву с обратной стороны Луны – региона, который ученые еще не успели всесторонне исследовать.

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Миссия стремится добыть примерно 2 кг (4,4 фунта) лунного материала, который предполагается вернуть на Землю через месяц. Главный акцент теперь сделан на неисследованные территории обратной стороны.

Ученый Китайской академии инженерии и главный директор лунной программы Ву Вэйрэн подчеркивает значимость миссии Chang'e-6 в предоставлении прямых доказательств для понимания окружающей среды и состава материала Луны.

В то время как усилия лунной программы Китая демонстрируют заметные достижения, они разворачиваются в контексте более широкого освоения Луны, включая программу NASA Артемида. Подход NASA, отличающийся от Китая, включает сотрудничество с коммерческим сектором для создания устойчивого и постоянного присутствия на Луне.