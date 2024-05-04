Модель будет продаваться за 327 долларов.

Компания Emtek представила уменьшенную версию своей видеокарты RTX 4070 Miracle White X3 с менее мощным GPU. Модель RTX 4060, бюджетный вариант NVIDIA в линейке Ada Lovelace, дебютирует в качестве новой модели Miracle White Blue LED. Эта версия отличается глянцевым белым дизайном кожуха системы охлаждения с ярко-синей RGB-подсветкой, исходящей от вентиляторов.

Под элегантным внешним видом RTX 4060 Miracle White Blue скрывает GPU AD106 с 3072 ядрами CUDA и 8Gb памяти GDDR6. Несмотря на наличие физического разъема PCIe 4.0 с 16 линиями, только половина из них электрически подключена, ограничивая пропускную способность до 8 линий из-за урезанного GPU AD106.

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При длине 250 мм модель включает два вентилятора диаметром 90 мм для эффективного охлаждения. Радиатор с двумя тепловыми трубками диаметром 6 мм и стандартной пластиной контакта для GPU и памяти обеспечивает оптимальное теплорассеивание.

Работая на заводских настройках с частотой 2460 МГц и TDP 115 Вт, карта RTX 4060 требует стандартного разъема питания 8-pin и блока питания минимальной мощностью 650 Вт.

Что касается цены, предполагается, что данная модель будет продаваться примерно за 327 долларов.