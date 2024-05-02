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Kachka
Апрельский отчёт Steam показал увеличение доли видеокарт и процессоров AMD
Кроме того, среди операционных систем становится всё более популярна Windows 11.

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Свежий отчет Steam раскрывает интересные данные, особенно в сфере графических процессоров. Несмотря на ограниченное присутствие AMD в статистике видеокарт, одна из карт компании стала восьмым лучшим продуктом апреля, что является заметным сдвигом в пользу AMD. В то же время, "красная команда" продвигается в борьбе с Intel в сфере процессоров, а Windows 11 вновь переживает всплеск популярности.

В апрельском исследовании лучшие результаты продемонстрировали два варианта мобильных чипов: RTX 4060 и RTX 3060, показав приросты на 0,5% и 0,4% соответственно. Кроме того, GTX 1650, бывший лидер, вернулся в строй, заняв четвертое место с ростом на 0,2%.

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В списке появились и новые участники: RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super дебютировали с долей рынка в 0,2% каждая.

Доминирование карт серии RTX 4000 было очевидным, они составили 8 из 13 лучших продуктов. Особенно выделялась RTX 4070 Ti, единственная десктопная карта.

Несмотря на снижение на 1,2%, RTX 3060 сохранила лидерство среди самых популярных видеокарт, за ней идёт GTX 1650.

Доля процессоров AMD выросла на 2,2% (до 33,4%), отражая восстановление после двух месяцев падения, в то время как доля Intel упала до 66,5%.

Средний ПК выглядит следующим образом:

  • ОС: Windows 10 64 bit
  • RAM: 16Gb
  • GPU: GeForce RTX 3060
  • VRAM: 8Gb
  • Разрешение: 1920x1080p
  • Хранилище: больше 1Tb
#видеокарты #процессоры #игры #steam #windows 11
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