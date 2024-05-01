Если прецедент США себя оправдает, ЕС сделает ответный шаг.

Европейский союз недавно определил iPadOS от Apple как "цифрового хранителя", сигнализируя о потенциальном изменении регулятивного фокуса в сторону крупных технологических гагантов. Этот шаг может вынудить Apple открыть свою платформу для сторонних разработчиков и бизнеса. В то же время ЕС рассматривает возможные ограничения против TikTok, с целью потенциального запрета в странах-членах организации. Это следует за аналогичными дебатами в Соединенных Штатах, где TikTok будет заблокирован, если его не продадут американской компании в течение девяти месяцев.

В марте появились сообщения о том, что TikTok может быть запрещен в Соединенных Штатах, если его материнская компания ByteDance не продаст приложение американскому предприятию. Палата представителей США выразила четкую позицию: либо частичный контроль над приложением переходит США, либо приложение будет полностью заблокировано.

реклама

Вслед за примером США ЕС рассматривает возможность принятия мер против TikTok. Президент ЕС Урсула фон дер Ляйен выразила беспокойство по поводу возможных рисков со стороны приложения, намекнув на блокировку в регионе. Выступая на дебатах в Маастрихте, она признала возможность такого действия, ссылаясь на прецедент, установленный США. Фон дер Ляйен подчеркнула активную позицию ЕС в области регулирования крупных компаний.

Обсуждения о судьбе TikTok в ЕС совпадают с текущими расследованиями в отношении практик платформы. Особую озабоченность вызывают сообщения о том, что TikTok стимулирует пользователей, включая несовершеннолетних, участвовать в мероприятиях платформы через программы лояльности, вызывая опасения по поводу зависимости.