Мошенники продают GeForce RTX 4090, лишенные графического чипа и памяти.

Как сообщают западные издания, на технологическом рынке возникла новая тревожная тенденция: фальшивые объявления о сломанных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090.

Мошенничество на рынке БУ видеокарт, к сожалению, не редкость, особенно на платформах, таких как eBay, где отсутствуют соответствующие регулирования. Компания Northwest Repair, занимающаяся ремонтом устройств разного рода, привлекла внимание к случаю, связанному с клиентом, который приобрел бывшую в употреблении графическую карту GeForce RTX 4090 на Facebook Marketplace.

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Обнаружив, что графический процессор не работает, обманутый покупатель обратился за помощью в местный технический магазин. К его разочарованию выяснилось, что приобретенная им видеокарта RTX 4090 была лишена своих критически важных компонентов, что сделало ее бесполезной.

После более близкого рассмотрения со стороны Northwest Repair оказалось, что у карты полностью отсутствовали графический процессор и оперативная память.

Эксперты утверждают, что мошенничество данного рода – это выгодный бизнес в Китае, где многочисленные графические карты RTX 4090 разбираются, а их главные компоненты используются заново для платформ искусственного интеллекта.