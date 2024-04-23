Все, кроме левой панели, в корпусе состоит из сетки.

Компания DeepCool недавно представила свою последнюю новинку в области портативных Mini-ITX корпусов – модель CH160. Отличаясь от обычных ATX, новинка может похвастаться обилием сетчатых панелей, стратегически расположенных по всей конструкции. Сверху, спереди, сзади, снизу и на правой боковой панели преобладает сетка, оптимизирующая воздушный поток, и только левая боковая панель изготовлена из закаленного стекла для придания корпусу гладкости.

Корпус имеет размеры 13x7,8x11" и позволяет устанавливать воздушные башни высотой до 172 мм и трехслотовые видеокарты высотой 305 мм. Примечательно, что блок питания расположен спереди, что позволяет устанавливать как ATX, так и SFX блоки питания. Однако выбор БП SFX увеличивает пространство внутри корпуса, что способствует установке фронтального вентилятора. И наоборот, установка блока ATX может повлиять на температуру процессора, особенно при использовании полноразмерного 172-мм воздушного кулера, что заставляет задуматься о низкопрофильном воздушном охлаждении.

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CH160 поддерживает исключительно 120-мм вентиляторы, причем в конфигурации с одним фронтальным вентилятором (при использовании SFX PSU), двумя верхними и одним задним. Кроме того, передний 120-мм слот обеспечивает универсальность, позволяя установить 2,5-дюймовый или 3,5-дюймовый накопитель.

На передней панели пользователи могут рассчитывать на два порта USB 3.0, порт Gen 2 Type C и один аудиоразъем. Примечательно, что Deep Cool встроила в корпус ручку для переноски, облегчающую транспортировку.