Похожая технология используется сейчас в iPhone 15.

Компания Advanced Semiconductor Engineering недавно заключила эксклюзивное соглашение с технологическим гигантом Apple на поставку двух решений System in a Package для грядущей серии iPhone 16. Эти решения, призванные заменить традиционные кнопки громкости и питания, будут представлять собой емкостные кнопки с расширенной функциональностью.

В нынешней версии Apple представила кнопку Action в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, заменив ею традиционную кнопку питания. Это, казалось бы, незначительное изменение не только облегчает выключение устройства, но и открывает ряд функциональных возможностей, основанных на взаимодействии с пользователем. С появлением слухов о подобных изменениях в линейке iPhone 16, Apple, похоже, намерена поднять пользовательский опыт на новую высоту.

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По сообщениям UDN, компания ASE, заказы которой, вероятно, исчисляются миллионами, наращивает производство, чтобы удовлетворить спрос, ожидаемый в третьем квартале этого года. Несмотря на предположения о возможном снижении объемов поставок из-за недостатка действительно революционных функций в серии iPhone 16, Apple все же планирует отгрузить несколько миллионов устройств.

Ожидается, что эти заказы существенно увеличат годовой доход ASE, а также обеспечат Apple необходимыми компонентами для расширения возможностей iPhone 16. Хотя конкретные сведения об уникальных функциях кнопок регулировки громкости пока не разглашаются, в последнее время появились слухи о возможности программирования кнопки Action в качестве затвора камеры, подобно функциям, реализованным в премиальной серии Xperia от Sony.