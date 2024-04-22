И имеет при этом 16 Гб видеопамяти.

GALAX представляет компактную RTX 4060 Ti MAX: однослотовое решение для ограниченного пространства в ПК.

Компания GALAX представила интересное решение для пользователей, которые ищут видеокарту среднего уровня, подходящую для компактных систем. Новая RTX 4060 Ti MAX предлагает впечатляющую производительность в форм-факторе, требующем всего один слот на материнской плате.

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Разработанная с учетом скромного занимаемого пространства, версия MAX имеет однослотовый дизайн и кулер турбинного типа. Хотя GALAX выпустила только одну модель с такой конфигурацией в Китае, отсутствие вариантов RTX 4060 и RTX 4060 Ti 8Gb позволяет предположить, что компания намеренно сосредоточилась на модели с 16Gb памяти. Это решение соответствует текущей рыночной тенденции в пользу моделей с большим объемом памяти для рабочих нагрузок, ускоряемых искусственным интеллектом.

RTX 4060 Ti 16Gb может похвастаться скромным энергопотреблением в 165W, что лишь немного выше, чем у 8-гигабайтного аналога. Графический процессор AD106 с 4352 ядрами CUDA и тактовой частотой до 2,5 ГГц обеспечивает достойную производительность без заводского разгона.

Тепловое тестирование карты показало достойные результаты: максимальные температуры GPU и горячей точки находятся в допустимых пределах. Однако температура простоя оказалась несколько выше, чем у других пользовательских моделей, и составила около 43,6°C.

Под нагрузкой единственный вентилятор разгоняется до 3100 об/мин, в результате чего уровень шума составляет 51,4 дБА на расстоянии 50 см.