У материнской компании TikTok есть год, чтобы продать платформу, иначе она будет заблокирована.

Принятие нового законопроекта Палатой представителей США на выходных вызвало дебаты о судьбе TikTok в пределах страны. Этот законопроект, который претерпел изменения по сравнению с предыдущей версией, застопорившейся в Сенате, появился как часть более широкого пакета иностранной помощи, что повысило его значимость в политической повестке дня.

Изначально предполагалось, что китайская материнская компания ByteDance будет вынуждена продать TikTok в течение шести месяцев после принятия закона, иначе он будет удален из американских магазинов приложений, однако пересмотренный законопроект увеличивает этот срок до одного года. Этот шаг отражает повышенное внимание и сложные соображения, связанные с деятельностью популярной социальной медиаплатформы в Соединенных Штатах.

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Как сообщает AP, законопроект, за который проголосовали 360 человек, теперь отправляется в Сенат для дальнейшего обсуждения. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил о необходимости быстрых действий, намекнув, что голосование может состояться уже в ближайший вторник. Президент Джо Байден ранее заявил о своей полной поддержке законопроекта в случае его одобрения Конгрессом.

Центральное место в законопроекте занимает представление о TikTok как об угрозе национальной безопасности США из-за его возможных связей с китайским правительством. Несмотря на то, что в США насчитывается около 170 миллионов пользователей, компания ByteDance сталкивается с растущим давлением. Тем не менее, сторонники платформы решительно выступают против последствий законопроекта, ссылаясь на опасения по поводу прав на свободу слова и экономических последствий.