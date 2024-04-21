У конкурентов на Android уже давно больше 100 мегапикселей.

Новая версия iPhone обещает поднять возможности камеры смартфона на совершенно новую высоту, используя передовое оборудование и революционные программные инновации. Получив свежие сведения о предстоящих разработках Apple, энтузиасты с нетерпением ждут грядущей презентации.

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Ожидается, что следующий iPhone, в котором будет использована самая современная технология сенсоров камер Sony, произведет революцию в фотографиях на смартфон. Технология стекированных сенсоров Sony, в которой фотодиоды и транзисторы пикселей разделены на отдельные слои, обещает улучшить захват света и похвастать двукратным увеличением по сравнению с существующими сенсорами.

Традиционно применяемый только в самых дорогих моделях, этот усовершенствованный сенсор может появиться исключительно в iPhone 16 Pro Max, улучшая работу в условиях недостаточного освещения и оправдывая его премиальный ценник.

Более того, Apple намерена расширить функциональность оптического зума в более дорогих вариантах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Благодаря использованию объектива с тетрапризмой, напоминающего перископ, устройства получат увеличенный диапазон зума, превосходящий возможности нынешних моделей.

Если iPhone 15 Pro может похвастаться достойным оптическим зумом x3, то его преемники обещают существенное увеличение до x5 зума, дополненное цифровым зумом x25. В линейке iPhone 16 характеристики основной камеры будут повышены до 48 мегапикселей.

В то время как конкурирующие Android-смартфоны могут похвастать 100-мегапиксельными камерами, грядущие предложения Apple, возможно, не сразу достигнут этого показателя. Тем не менее, основа, заложенная iPhone 16, позволяет Apple использовать более высокое количество мегапикселей в будущих версиях, обеспечивая улучшение своих устройств.