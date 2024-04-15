AORUS RTX 4080 SUPER XTREME ICE 16Gb может стать самой большой видеокартой на рынке.

Компания Gigabyte Vietnam произвела фурор в технологическом сообществе своим недавним анонсом, сделанным 1 апреля. Несмотря на скептицизм, который часто ассоциируется с праздником шуток, анонс высококлассной материнской платы Z790 и RTX 4080 SUPER был действительно реальным и ознаменовал собой захватывающее событие для любителей мощных ПК.

Во главе стоит видеокарта AORUS RTX 4080 SUPER XTREME ICE 16Gb, которая может похвастаться частотой разгона до 2700 МГц. Эта частота является рекордной среди всех существующих моделей RTX 4080 SUPER. Благодаря четырехслотовому дизайну (35,7×16,6×7,5 см) она входит в число самых больших карт на рынке.

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Под элегантным внешним видом скрывается мощное решение для охлаждения, состоящее из трех 110-мм вентиляторов и паровой камеры с двенадцатью тепловыми трубками. Такая конфигурация обеспечивает оптимальный отвод тепла даже при самых высоких нагрузках.

Что касается эксклюзивности, то карта имеет ограниченную серию табличек, изготовленных из чистого золота. Слухи намекают на то, что тираж будет ограничен 500 единицами. Дополняет роскошную эстетику кристаллизованный титан, украшающий боковую панель, что повышает визуальную привлекательность устройства.

Функциональность сочетается с инновациями благодаря цветному ЖК-дисплею, на котором отображаются показатели GPU, а также текст, изображения и GIF-файлы.

Вместе с этим мощным GPU поставляется материнская плата Z790 AORUS XTREME ICE, совместимая с новейшим чипсетом Intel. Gigabyte заявляет, что ее конструкция позволяет Core i9-14900KS потенциально достигать тактовой частоты 6,3 ГГц, устанавливая новый стандарт производительности.