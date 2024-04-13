Предлагается только полный возврат средств.

Недавнее эмбарго США, наложенное на флагманскую видеокарту GeForce RTX 4090, вызвало значительные последствия, в частности, в Китае, ключевом рынке игрового оборудования. Поскольку цепочка поставок нарушена, потребители сталкиваются с ограниченными возможностями и неопределенными перспективами ремонта или замены проблемных устройств.

Отчеты ремонтных компаний проливают свет на ситуацию, в которой оказались поставщики, неспособные предложить адекватную замену для желанной GeForce RTX 4090. Борясь с ограничениями, наложенными санкциями США, поставщики не могут предложить пользователям ничего, кроме возврата денег, в результате чего геймеры оказываются в затруднительном положении с бракованными устройствами, а альтернатив становится все меньше.

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В Китае, где GeForce RTX 4090 занимает лидирующие позиции среди любителей игр, санкции бросили тень на доступность этой востребованной видеокарты. Те, кому посчастливилось приобрести карту до введения эмбарго, оказались в шатком положении и полагаются на удачу. Невозможность импорта новых устройств делает партнеров NVIDIA бессильными эффективно решать гарантийные вопросы.

Процедура возврата GeForce RTX 4090 варьируется: незначительные проблемы могут привести к отправке в Гонконг для ремонта, в то время как более серьезные дефекты требуют возврата производителю, в зависимости от местонахождения бренда. Сообщается, что китайские или гонконгские бренды стараются ремонтировать устройства на территории материкового Китая, а возврат денег предлагается в самом последнем случае.