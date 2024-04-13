Несмотря на все меры, контакты продолжают плавиться.

Сообщения о проблемах с плавлением разъемов питания топовых видеокарт NVIDIA RTX 4090 продолжают поступать спустя множество попыток исправить ситуацию. Несмотря на усилия NVIDIA по модернизации разъемов до более нового стандарта 12V-2×6, проблемы всплыли вновь с появлением новых кабелей от производителя CableMod. В ответ на растущую обеспокоенность CableMod отозвала свой угловой адаптер с рынка и начала возвращать клиентам средства.

Мастерская NorthridgeFix утверждает, что продукты CableMod были в целом надежными, но они были построены на спорном фундаменте: стандарте 12VHPWR (16-контактный разъем). С тех пор NVIDIA выпустила обновленную версию этого разъема для всех моделей RTX 4000, с более короткими контактами, чтобы видеокарта получала питание исключительно при полностью вставленном до конца кабеле. Несмотря на все эти меры, NorthridgeFix сообщает о стабильном притоке RTX 4090 с полностью или частично расплавленными разъемами: только за один месяц было заменено более 200 кабелей.

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В качестве дополнительных мер предосторожности NVIDIA рекомендует использовать только официальные адаптеры питания или кабели, поставляемые производителями блоков питания. Использование адаптеров сторонних производителей чревато перегревом, особенно если кабель вставлен не до конца.