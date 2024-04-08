Из-за высокой производительности чипы вынужденно перегреваются.

Компания Intel приступила к тщательному расследованию самых распространенных проблем, затрагивающих ее процессоры 13-го и 14-го поколений, в частности в области стабильности игр. В последнее время все больше и больше геймеров жаловались на проблемы с производительностью.

Недавняя шумиха вокруг нестабильности процессоров Intel 13-го и 14-го поколений свидетельствует о растущем недовольстве пользователей, которые сталкиваются с этими проблемами на собственном опыте каждый день. Хотя в последнее время внимание к данного рода проблемам усилилось, следы нестабильности процессоров Intel 13-го поколения можно заметить еще во время их выпуска в 2022 году.

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Появление усовершенствованных чипов 14-го поколения еще больше усугубило эти проблемы, особенно в старших моделях, что побудило экспертов тщательно изучить вопрос о том, является ли перегрев следствием аппаратных или программных недостатков. Вскоре после проведения тестов выяснилось, что одна из проблем может заключаться в том, что производители материнских плат вывели чипы за пределы установленных производителем значений с помощью настроек BIOS.

Процессоры Intel Core i9 являются образцами высокой производительности и могут похвастаться рекордными тактовыми частотами и энергопотреблением, хотя и в ущерб терморегулированию.

Распространенная проблема среди Intel 13-го и 14-го поколения проявляется в виде ошибки под названием "Out of Video Memory", особенно заметной в играх с движком Unreal Engine. Вопреки первоначальным предположениям, эта проблема выходит за рамки ограничений GPU, требуя корректировки мощности материнской платы для обеспечения стабильного бесперебойного гейминга.