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Kachka
Актер озвучки главного героя Джейсона из GTA 6 до сих пор не известен
Оказалось, что Джейсона никогда не озвучивал известный актер Трой Бейкер.

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Актер озвучки Трой Бейкер намекнул, что не будет озвучивать главного героя Джейсона в долгожданной игре Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games, о чем рассказал в недавнем интервью с ютубером The Movie Dweeb. Несмотря на домыслы фанатов, связывающих Бейкера с этой ролью, актер пояснил, что в трейлере персонаж произносит всего одно слово – "Trust". Бейкер подчеркнул, что важно отдать должное актеру, сыгравшему Джейсона, за их невероятно качественную совместную работу над персонажем.

Трейлер GTA 6, выпущенный Rockstar в конце прошлого года, привлек огромное внимание, за короткий промежуток времени набрав 100 млн просмотров на YouTube и побив рекорд, установленный до этого GTA V.

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Хотя релиз игры официально запланирован на начало 2025 года, аналитики прогнозируют появление возможных задержек, отодвигающих запуск на конец того же года или на начало следующего. Аналитики Bank of America Омар Дессуки и Артур Чу отметили отсутствие в дебютном трейлере элементов, указывающих на продвинутую разработку игры, что говорит о возможном переносе. Кроме того, в трейлере никак не упоминается версия для ПК, что еще больше ставит под сомнение существующие сроки выхода.

#игры #rockstar games #rockstar #gta 6 #grand theft auto 6
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