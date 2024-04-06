Шестая часть серии выйдет через несколько лет.

Легендарная Grand Theft Auto V, вышедшая на ПК почти десять лет назад, продолжает впечатлять геймеров как визуально потрясающая игра с открытым миром благодаря неустанным усилиям модеров и энтузиастов. Их нововведения подняли внешний вид игры до такого уровня, что ее легко можно принять за долгожданную Grand Theft Auto 6.

В недавнем видеоролике в разрешении 8K, опубликованном Digital Dreams, Grand Theft Auto V демонстрирует улучшенные визуальные эффекты благодаря комбинации модов, включая модификацию, включающую трассировку лучей, и модификацию Rewrite V. Последняя, представляющая собой комплексную визуальную реконструкцию, привносит множество сложных графических элементов через ENV и внутриигровые файлы. Результат не может не поражать воображение, превращая игру в шедевр нынешнего поколения, а не в игру 2013 года выпуска.

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Несмотря на долгое ожидание, преемник Grand Theft Auto V был представлен в прошлом году, вызвав огромный ажиотаж среди фанатов серии. Пока GTA 6 ожидает подтвержденной даты выхода, инсайдер Джейсон Шрайер утверждает, что её релиз, скорее всего, не будут переносить на более поздний срок.

Grand Theft Auto V доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Xbox 360.