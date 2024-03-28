В качестве альтернативы они предлагают Claude от Anthropic.

Похоже, что модель GPT-4 от OpenAI снова переживает спад производительности. Недовольные пользователи премиум-сервиса ChatGPT на этот раз не ждут быстрого решения проблемы. Вместо этого они изучают альтернативные варианты, и одна модель особенно привлекает их внимание: Claude от Anthropic.

В последние дни пользователи GPT-4, которая была запущена в марте 2023 года, обратились на форум разработчиков OpenAI и в различные социальные сети, чтобы выразить недовольство тем, что возможности модели, по их мнению, уменьшились. Одни жалуются на несоблюдение четких инструкций, что приводит к появлению усеченного кода вместо полноценных решений. Другие сообщают о трудностях с получением ответов от модели вообще.

реклама

На прошлой неделе один из пользователей онлайн-форума OpenAI сетовал:

"Реальность такова, что ChatGPT стал непригодным для использования".

Разочарование пользователей усугубляется тем, что это уже не первый случай снижения производительности модели, которую называют флагманским продуктом OpenAI, особенно учитывая ежемесячную абонентскую плату в 20 долларов, которую пользователи платят за ее услуги.

Признаки снижения эффективности GPT-4 появились прошлым летом: были отмечены случаи "ослабленной логики" и неправильных ответов. Дальнейшие свидетельства ухудшения ситуации появились в начале этого года, что побудило генерального директора OpenAI Сэма Альтмана публично признать недостатки GPT-4. В февральском посте на сайте X Альтман заявил, что были предприняты усилия по устранению жалоб пользователей.