После этого устройство нужно было ставить на зарядку.

Первый человек, получивший мозговой имплантат Neuralink, активно работает с футуристической технологией, которая, помимо прочих замечательных функций, включает в себя "марафонские" сессии в играх.

В январе Илон Маск, миллиардер, соучредитель Neuralink, написал в Twitter об успешной имплантации интерфейса мозг-компьютер пациенту, отметив его удовлетворительное восстановление после операции. 20 марта компания Neuralink провела прямую трансляцию мероприятия, на котором Ноланд Арбо, 29-летний пациент, получивший экспериментальное устройство, рассказал о том, как эта технология изменила его жизнь.

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Рассказывая о своем опыте ученому из Neuralink, Арбо отметил:

"Во время одного из первых случаев, когда мне был предоставлен полный контроль над технологией Neuralink, я оказался поглощен игрой Civilization VI до раннего утра. Я считаю, что это было достойное занятие, воплотившее в себе необыкновенный опыт".

Арбо признает недостатки технологии, заявляя, что чипу, безусловно, предстоит еще много доработок, но при этом он отмечает его преобразующее влияние на его жизнь. Грандиозное видение Маска относительно Neuralink выходит за рамки таких развлекательных занятий, как игры; он представляет себе будущее, в котором люди, столкнувшиеся с тяжелыми обстоятельствами, смогут вернуть себе возможность пользоваться конечностями и, возможно, вновь обрести подвижность.