За 14 лет было отправлено огромное количество фишинговых писем.

ФБР США недавно выдвинуло обвинения против семи китайских граждан в связи с длительной хакерской кампанией, продолжавшейся более 14 лет и потенциально затронувшей миллионы американцев.

Министерства юстиции США утверждает, что в рамках данной хакерской схемы было распространено более 10 000 вредоносных электронных писем, от которых пострадали многочисленные жертвы на разных континентах.

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Эти обвинения совпадают с широкой международной критикой предполагаемой причастность Пекина к нескольким известным кибератакам. Например, Великобритания подверглась атаке, направленной на ее избирательную комиссию, а Новая Зеландия столкнулась с аналогичными нарушениями, затронувшими два парламентских органа.

Директор ФБР Кристофер Врей подчеркнул, что Китай настойчиво и дерзко пытается подорвать кибербезопасность США и атаковать американских граждан и инновации.

Обвиняемые в хакерской деятельности рассылали фишинговые электронные письма, содержащие скрытые ссылки для отслеживания, предназначенные для сбора конфиденциальных данных, таких как местоположение и IP-адреса. Эти письма маскировались под корреспонденцию от журналистов и новостных источников.

В основном получателями этих писем были государственные служащие США, чьи скомпрометированные данные о местоположении и IP-адресах способствовали более агрессивным атакам на устройства в их домах.