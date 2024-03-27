Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
ФБР США: китайские хакеры 14 лет взламывали аккаунты миллионов американцев
За 14 лет было отправлено огромное количество фишинговых писем.

реклама

ФБР США недавно выдвинуло обвинения против семи китайских граждан в связи с длительной хакерской кампанией, продолжавшейся более 14 лет и потенциально затронувшей миллионы американцев.

Министерства юстиции США утверждает, что в рамках данной хакерской схемы было распространено более 10 000 вредоносных электронных писем, от которых пострадали многочисленные жертвы на разных континентах.

реклама

Эти обвинения совпадают с широкой международной критикой предполагаемой причастность Пекина к нескольким известным кибератакам. Например, Великобритания подверглась атаке, направленной на ее избирательную комиссию, а Новая Зеландия столкнулась с аналогичными нарушениями, затронувшими два парламентских органа.

Директор ФБР Кристофер Врей подчеркнул, что Китай настойчиво и дерзко пытается подорвать кибербезопасность США и атаковать американских граждан и инновации.

Обвиняемые в хакерской деятельности рассылали фишинговые электронные письма, содержащие скрытые ссылки для отслеживания, предназначенные для сбора конфиденциальных данных, таких как местоположение и IP-адреса. Эти письма маскировались под корреспонденцию от журналистов и новостных источников.

В основном получателями этих писем были государственные служащие США, чьи скомпрометированные данные о местоположении и IP-адресах способствовали более агрессивным атакам на устройства в их домах.

#сша #китай #хакеры #фбр #фбр сша
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: штурмовики Су-25 ВКС России летают с блоками РЭБ для противодействия ПВО Украины
+
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
5
Многие смартфоны Xiaomi начали получать новую HyperOS
1
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
4
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
5
В MIT разработали метод 3D-визуализации гранулированных материалов
+
Golem: Поезд с двигателем на водородном топливе установил рекорд, проехал 2800 км без дозаправки
+
В США добывается 100% всего полупроводникового кварца, а эксперты ожидают дефицит этого минерала
4
Московский суд заочно арестовал главу СБУ по статье о терроризме
+
Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика B-1B ВМС США
+
Минобороны Дании передаст 19 истребителей F-16 Украине, а 24 продаст Аргентине
4
Amazfit тестирует мониторинг артериального давления на своих умных часах
1
Army Recognition: Аргентина близка к завершению сделки по приобретению 24 истребителей F-16 у Дании
+
Обвиняемый в читерстве подросток получил штраф в $500 000 и перманентный бан
4
В сети появились потенциальные рендеры четырех прототипов Galaxy S25 Ultra
+
На недорогом POCO F3 удалось запустить требовательные компьютерные игры
+
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
8
Ученые наконец нашли способ для предотвращения выгорания OLED-дисплеев
2
Спутники зафиксировали танкеры КНДР направляющиеся в российский порт
1

Популярные статьи

О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
11
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
75
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
31
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
26
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
8
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
7
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
26
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
2
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
16

Сейчас обсуждают

Evgen Udo
20:59
Смешные.. вы же ведьмин студень все. И отупели за 20 лет плешивого у руля. Убожества.. Особенно мамкины Херои со смешными нитками и картинками.. это ж не поленились, открыло акк чучело))) Вот совсем н...
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
ЧatoБoт
20:59
Сообщается, что наши ВКС начали наносить удары ФАБ-ами с УМПК непосредственно по Харькову https://t.me/imperialherald/13144
В ВС ВСУ заявили, что могут перехватывать российские гиперзвуковые ракеты
Александр Молотков
20:58
Что вы делаете все со смартфонами! У меня Samsung древний Galaxy Note 8 - покупал новым - активно использовал 4 года, сейчас лежит - на вид новый как из магазина - выгораний 0, аккум 89% заряжал в теч...
Ученые наконец нашли способ для предотвращения выгорания OLED-дисплеев
Evgen Udo
20:58
Ну у вас только мужские половые органы на уме.. но не жалко вас.. ваши проблемы
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Evgen Udo
20:57
Ну да. Так и есть.
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Evgen Udo
20:57
🤣🤣🤣🤣🤣спасибо. Смешно..
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
si-cat
20:57
Интересно - что может ИИ понимать во вкусе ??
Nature Communications: Искусственный интеллект бельгийской компании должен улучшить вкус пива
Evgen Udo
20:56
Мало того что вы тупые и трусливые, вы ещё и всучки? Прикольное название...
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Evgen Udo
20:56
Да-да. Точняк))
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Red Red
20:53
Ты же как трус не явился, как с тобой в разработке участвовать, если все твои поделия из задницы, вспомним дружно про твой калькулятор, в разработке есть такое слово рефакторинг, ты освоил только говн...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем