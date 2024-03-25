Технологическая война между Китаем и США продолжается.

Недавний указ китайских властей о запрете использования чипов Intel и AMD в правительственных вычислительных инфраструктурах вызвал новый "пожар" в технологической сфере.

Эскалация геополитической напряженности между США и Китаем отразилась на технологических рынках, бросив тень на американских полупроводниковых гигантов, таких как NVIDIA и AMD, которые годами старательно создавали значительные позиции в регионе.

реклама

По данным Financial Times, в основе указа правительства Китая лежат опасения по поводу конфиденциальности данных и твердое намерение обеспечить развертывание "безопасного и надежного" оборудования в своих системах. Кроме того, местным властям были разосланы директивы, призывающие их сократить зависимость от вездесущей операционной системы Windows от Microsoft.

Для Intel и AMD запрет представляет собой серьезное препятствие, потенциально разрушающее их влияние на потребительских рынках, если только компании не предпримут быстрых мер по исправлению ситуации. Intel, в частности, понесет основные потери, поскольку значительная часть годовых продаж компании – по некоторым данным, 27% – приходится на Китай.