Цены, соответственно, тоже скоро будут падать.

По свежим данным, компания NVIDIA обнародовала своим партнерам планы о снижении объемов поставок текущей линейки видеокарт GeForce RTX 4000 Ada, предвкушая выход новой серии RTX 5000 Blackwell, ориентированной на геймеров.

Согласно информации из Quasarzone, источники из Южной Кореи передают, что компания уведомляет своих партнеров о предстоящем уменьшении объемов поставок видеокарт GeForce RTX 4000 поколения Ada Lovelace перед выпуском ускорителей RTX 5000 Blackwell во второй половине текущего года.

реклама

Эксперты уверены, что объемы поставок чипов RTX 4000 Ada будут существенно уменьшены в рамках подготовки к выходу новой игровой линейки. В то же время NVIDIA намерена сохранить текущие цены на продукцию RTX 4000 с возможностью их дальнейшего снижения.

Стратегия NVIDIA представляется весьма предсказуемой: компания намерена компенсировать некоторые издержки за счет своей линейки чипов для ИИ, таких как H100, H200, а также готовящихся к выпуску GPU Blackwell (B200 и B100). При ограниченном количестве доступных видеокарт RTX 4000 NVIDIA может перераспределить производственные мощности в пользу H100, которые используют тот же технологический процесс TSMC 4N.

Что касается цен на карты NVIDIA в США, стоимость флагманской модели RTX 4090 недавно снизилась ниже 2 000 долларов. Ранее она оставалась высокой из-за большого спроса. Сейчас топовую карту Ada можно найти примерно за 1 800 долларов, что все еще выше рекомендованной производителем цены в 1 599 долларов.