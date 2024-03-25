Операция, по его словам, была очень простой.

В начале этого года миллиардер Илон Маск объявил, что первым пациентом, получившим революционный мозговой имплантат от Neuralink в рамках первых клинических испытаний компании, стал человек с параличом. Недавно компания представила короткую публичную демонстрацию, демонстрирующую функциональность интерфейса "мозг-компьютер".

Во время короткой прямой трансляции выступил 29-летний Нолан Арбо. Он рассказал, что восемь лет назад в результате несчастного случая с аквалангом его парализовало от шеи вниз. Арбо подробно рассказал о своем опыте использования имплантата, описав операцию как удивительно простую. Он остановился на процессе различения "воображаемого движения и попытки движения", чтобы облегчить управление курсором на экране.

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Арбо рассказал о своих первых попытках движения, проиллюстрировав, как он постепенно переходил к представлению движения курсора и в конце концов пришел к выводу, что это интуитивно понятно. Демонстрация, сопровождавшаяся пояснениями инженера Neuralink, показала, как Арбо управляет курсором на экране ноутбука и ставит на паузу музыкальный плеер. Он отметил, что имплантат облегчает такие действия, как игра в шахматы и Civilization VI, заявив, что чип превосходит все предыдущие вспомогательные устройства.

Несмотря на первоначальные трудности, Арбо в основном положительно оценил свой опыт использования мозгового имплантата, подчеркнув, что в настоящее время ведется работа по его усовершенствованию.