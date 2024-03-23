Пока что основную часть работы выполняет DLSS.

После своего выступления на технологической выставке GTC 2024, где была анонсирована новейшая архитектура GPU Blackwell, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг провел короткий брифинг с прессой. В интересном откровении, о котором сообщает Tom's Hardware, Хуанг поделился своим оптимистичным видением будущего ИИ в играх, предположив, что в течение десятилетия или даже раньше искусственный интеллект сможет динамически генерировать каждый пиксель игры в режиме реального времени.

Хуанг выразил уверенность в быстром развитии технологий, заявив, что, как только прорыв становится практичным и эффективным, на его внедрение обычно уходит не более десяти лет. Он подчеркнул превосходство ChatGPT, намекнув, что его широкое применение неизбежно в течение следующих нескольких лет.

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Этот оптимистичный прогноз контрастирует с мнением вице-президента NVIDIA по прикладным исследованиям Брайаном Катанзаро, известного своей работой над DLSS. За полгода до этого Катанзаро выразил скептицизм по поводу способности ИИ автономно разрабатывать сложные игры, такие как Cyberpunk 2077.