Работа над игрой продолжается и по сей день.

The Elder Scrolls V: Skyrim продолжает получать постоянную поддержку от талантливых модеров, особенно на ПК, что обеспечивает ее неизменную привлекательность. Среди них – doodlez, известный множеством исключительных модов для Skyrim, таких как Light Limit, который произвел революцию в ролевой игре с открытым миром 2011 года, позволив использовать неограниченное количество динамических источников света.

В последних разработках энтузиаст представил ряд графических улучшений для культовой игры. В первую очередь это мод реалистичных эффектов погоды, созданный совместными усилиями трех модеров, включая самого doodlez.

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Команда утверждает, что реализовала тщательно проработанную систему дождя, которая динамически учитывает осадки, сток и испарение в зависимости от преобладающих погодных условий. Постепенно происходит накопление дождевой воды, сохраняющееся даже после изменения погоды, что имитирует в реальный мир. Со временем образуются лужи, которые задерживаются после дождя и в конечном итоге испаряются в соответствии с погодными условиями. Кроме того, береговые линии, прилегающие к озерам, рекам и морям, выглядят соответствующим образом увлажненными.

Дальнейший вклад doodlez сосредоточен на улучшении водных объектов в игре. Например, эффект Parallax повышает детализацию водных поверхностей, а Caustics создает реалистичные отражения и преломления лучей света на изогнутых поверхностях.