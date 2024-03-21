Скорее всего, будет только в 30 FPS.

Предполагаемые спецификации PlayStation 5 Pro были подтверждены и расширены экспертами в области технологий из Digital Foundry, которые также взялись предсказать, как еще не анонсированная консоль сможет справиться с грядущей игрой GTA 6.

Как сообщается, процессор PS5 Pro аналогичен процессору стандартной PS5, но включает "режим высокой частоты", обеспечивающий 10%-й прирост частоты до 3,85 ГГц. Видеокарта готова к более быстрому рендерингу и превосходному качеству трассировки лучей. Она может похвастаться 33,5 TFLOPs по сравнению с 10,28 TFLOPs стандартной PS5. Однако в реальных ситуациях разница составит примерно 10,28 против 16-17 TFLOPs.

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Ожидание PS5 Pro усиливается, особенно на фоне предстоящего в 2025 году выхода GTA 6, которая, вероятно, станет катализатором игровой индустрии.

По словам Рича Лидбеттера, основателя Digital Foundry, высказанным в последнем выпуске DF Direct, процессор PS5 Pro позволяет предположить, что GTA 6, скорее всего, будет работать в ограниченном режиме: 30 кадров в секунду, что соответствует производительности стандартной PS5.

Утверждается, что если GTA 6 будет поддерживать стандарт 30 кадров в секунду на PS5, то и на PS5 Pro она получит ту же частоту.