Главным его аргументом является цикличность криптовалюты.

Сегодня утром биткоин проходил через небольшую коррекцию: за последние несколько дней цена главной криптовалюты снизилась на 15%. Если ранее она достигала максимального значения около 73 500 долларов, то утром курс упал до 61 000 долларов.

Несмотря на оптимистичные прогнозы энтузиастов, которые утверждают, что это нормальное явление перед следующим бычьим циклом, известный экономист и критик криптовалют Питер Шифф считает, что поклонникам биткоина следует подготовиться к возможному серьезному разочарованию, так как падение может продолжиться.

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Шифф отмечает, что в период роста биткоина криптосообщество часто склонно преувеличивать и искажать факты, указывающие на неизбежность дальнейшего роста актива. Это напоминает ситуацию, которая имела место на пике эйфории бычьего рынка в 2021 году. Тогда биткоин достиг 69 000 долларов, а затем резко упал до 15 000 долларов.

В своём обращении эксперт призывает инвесторов сохранять разумную сдержанность в преддверии предстоящего халвинга, который приведет к уменьшению вдвое вознаграждения за добычу каждого нового блока BTC.