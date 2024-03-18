Консоль появится осенью 2024 года.

Компания Sony готовится к выпуску обновлённой версии игровой консоли PlayStation 5 Pro, которая должна появиться на прилавках осенью 2024 года под кодовым названием "Trinity". Недавние утечки пролили свет на различные аспекты графического мастерства консоли.

Издание Insider Gaming сообщает, что APU грядущей приставки сохранит уже знакомые 8-ядерные процессоры, использовавшиеся в ее предшественнице, но с небольшим увеличением мощности. Сердце системы – процессор на базе AMD Zen2, будет работать на частоте до 3,85 ГГц.

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Сравнивая технические характеристики PlayStation 5 Pro с ее классической версией PS5, можно отметить заметные улучшения практически по всем пунктам. Утверждается, что видеокарта, использующая архитектуру 60CU RDNA3, по прогнозам, обеспечит прирост производительности в 67%. Кроме того, возможности видеопамяти расширены за счет 16Gb GDDR6 с тактовой частотой 18 Гбит/с (28%-й прирост скорости).

Более подробные сведения о GPU свидетельствуют о том, что производительность рендеринга увеличится на 45%, а трассировка лучей станет минимум в 2-3 раза быстрее.

PlayStation 5 Pro призвана стать главной игровой консолью и похвастаться характеристиками, способными обеспечить максимальную конкурентоспособность.