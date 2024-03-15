С учетом того, что он сохранит своё доминирующее положение.

Как известно, когда на Уолл-стрит начинают использовать фразы вроде "массовый рост криптовалют", всем становится очевидно, что возможность для выгодного входа в рынок была упущена. Тем не менее, если последние прогнозы аналитиков Bernstein сбудутся, у нынешнего оптимистичного тренда еще есть значительные возможности для роста, что многообещающе не только для крупных игроков криптоиндустрии, таких как Bitcoin, но и для компаний, работающих в этом секторе.

В соответствии со своими взглядами на рынок инвестиционная фирма ожидает, что к концу 2025 года капитализация криптовалютного сектора вырастет аж до 7,5 трлн долларов, по сравнению с текущей капитализацией в размере 2,6 трлн долларов. Если предположить, что биткоин сохранит свое 55%-е доминирование в данном секторе, то этот прогноз означает рост цены ведущей криптовалюты примерно до 210 000 долларов.

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В период, предшествующий халвингу, спотовые биткоин-фонды ETF играют ключевую роль в усилении бычьего импульса биткоина. По состоянию на 13 марта они привлекли 11,82 млрд долларов чистого притока средств, увеличив общий объем активов до 60,96 млрд долларов.

В настоящее время майнинг биткоина еженедельно генерирует около 6 300 токенов. Спотовые биткоин-фонды, для сравнения, поглощают около 40 000 токенов еженедельно, что приводит к дисбалансу в 6,35 раза и огромному спросу на криптовалюту.