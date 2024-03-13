Более того, видеокарты стоят значительно дороже.

Процессор AMD Ryzen 9 7950X недавно стал самым предпочтительным выбором для майнинга криптовалют, опередив по прибыльности даже самые быстрые GPU на фоне возрождения интереса к цифровым валютам.

Хотя процессоры часто использовались для добычи криптовалют и раньше, недавний скачок цен на биткоин, превысивший 72 000 долларов, свидетельствует, кроме всего прочего, о возрождении активности майнеров.

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Эта тенденция привела к росту спроса на процессоры AMD Ryzen 7000, особенно для майнинга таких криптовалют, как Qubic. Примечательно, что AMD является единственным поставщиком клиентских процессоров с поддержкой необходимого для добычи криптовалют инструментария, а Intel отказалась от него пару лет назад.

Аналитическое исследование показывает, что добыча монеты Qubic (QBIC) приносит около 3 долларов чистой прибыли за 24 часа работы чипа с учетом затрат на электроэнергию. Процессоры Zen 4 от AMD демонстрируют поразительную эффективность, обеспечивая сопоставимую производительность даже при работе на более низких уровнях энергопотребления (65-100W).

При добыче криптовалют процессоры AMD Ryzen 9 7950X обеспечивают почти вдвое большую доходность по сравнению с флагманскими пользовательскими видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090, которые генерируют максимальную прибыль в размере 1.5 доллара. Кроме того, ускоритель NVIDIA стоит значительно дороже (559 долларов против 2 000 долларов) и потребляет в 3 раза больше энергии.