У аналогичного ему чипа из нынешнего поколения 10 240 ядер.

Пока даты выхода видеокарт NVIDIA поколения Blackwell остаются неизвестными, в сети постепенно появляется новая информация об этих продуктах. Совсем недавно известный в технических кругах инсайдер с ником kopite7kimi раскрыл несколько любопытных подробностей, касающихся интерфейсов памяти в вариантах среднего уровня.

По словам инсайдера kopite7kimi, GPU, использующие архитектуру GB203, будут оснащены 256-битным интерфейсом памяти. Это соответствует текущему графическому процессору AD103, на базе которого созданы видеокарты GeForce RTX 4080, RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super.

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В отличие от него, GPU GB205, как ожидается, предложит всего лишь 192-битный интерфейс шины. Прямые сравнения с RTX 4000 буду затруднительными из-за отсутствия GPU AD105 в линейке Ada Lovelace.

Предполагается, что GB203 (RTX 5080) будет состоять из 96 SM-блоков, что позволит разместить 12 228 ядер CUDA, если соотношение останется таковым до релиза. Для сравнения, чип AD103 в настоящее время имеет 10 240 ядер CUDA, поэтому новое поколение, вероятнее всего, будет немногим мощнее текущего.