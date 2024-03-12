Он считает, что криптовалюта далека от её реального максимума.

Непривычно ассоциировать бывшего президента США Дональда Трампа с ярыми сторонниками биткоина. Однако нынешний впечатляющий взлет биткоина привлек внимание даже таких нерешительных наблюдателей, как он, что способствовало увеличению и без того значительной поддержки криптовалюты.

В недавнем интервью CNBC Трамп признал растущее распространение биткоина и не выразил желания препятствовать его использованию в различных сферах жизни.

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Интересным признанием стало то, что Трамп рассказал, что он временами исследует криптовалютный сектор для развлечения и иногда получает от него прибыль.

Недавнее изменение позиции Трампа в отношении биткоина особенно примечательно, учитывая предыдущие попытки его администрации помешать росту криптовалюты. Еще в июне 2021 года Трамп критиковал биткоин как реальную угрозу доллару.

Неофициальное одобрение Трампом биткоина сейчас оказывает положительное влияние на его цену, которая недавно подскочила до 72 000 долларов, отметив очередной исторический максимум. Эта отметка была достигнута всего через шесть дней после того, как биткоин преодолел свой предыдущий пик.