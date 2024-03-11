Пока что это не окончательная информация.

Все больше спекуляций окружает предстоящий запуск игровых видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 5000 архитектуры "Blackwell".

Инсайдер Koptite7kimi раскрыл свежие подробности о предстоящих видеокартах RTX 5000, расходящиеся с предыдущими сообщениями. Это повторяет прошлый опыт с линейкой RTX Ada, в которой также часто происходили изменения перед запуском. Такие колебания – обычное дело, поскольку производители GPU, исследуют различные конфигурации и SKU перед окончательным утверждением спецификаций продукта.

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Дебют игровых графических процессоров RTX 5000 B200 ожидается в виде флагманских моделей GB202 и GB203. Сообщается, что GB202 представляет собой полноценный чип, а GB203 – его уменьшенную версию, подобно тому, как Ada AD103 является половиной GPU AD102.

Примечательно, что последние инсайды от Koptite7kimi указывают на то, что флагманская видеокарта RTX 5090 будет оснащена 512-битной шиной памяти, что значительно отличается от 384-битного интерфейса, используемого в топовых GPU Ada. Благодаря 512-битному интерфейсу и модулям емкостью 16Gb прогнозируется емкость памяти до 32Gb и общая пропускная способность в 1792,00 Гб/с

Кроме того, похоже, что продукты первого поколения будут использовать модули памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с в качестве нового стандарта.