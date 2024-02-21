На первом месте оказался iPhone 14.

В недавнем отчете, в котором представлены десять самых продаваемых мобильных телефонов в мире на 2023 год, компания Apple совершила удивительный подвиг, впервые заняв первые семь позиций.

Рейтинг, опубликованный компанией Counterpoint, проливает свет на рыночные доли каждой модели, демонстрируя следующие цифры:

iPhone 14: 3,9%

iPhone 14 Pro Max: 2,8%

iPhone 14 Pro: 2,4%

iPhone 13: 2,2%

iPhone 15 Pro Max: 1,7%

iPhone 15 Pro: 1,4%

iPhone 15: 1,4%

Galaxy A14 5G: 1,4%

Galaxy A04e: 1.3%

Galaxy A14 4G: 1.3%

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Это достижение стало первым случаем, когда Apple заняла семь первых мест на мировом рынке смартфонов, согласно данным ежемесячного отслеживания глобальных продаж моделей телефонов, подготовленного компанией Counterpoint Research.

Хотя Samsung удалось занять оставшиеся три позиции в списке, это свидетельствует о заметном прогрессе по сравнению с предыдущим годом, добавив компании еще одно дополнительное место. Примечательно, что с 2021 года ни один другой бренд не попадал в первую десятку списка.

Традиционно старые модели, как правило, обгоняют более новые из-за их бюджетной цены. Однако в 2023 году эта тенденция несколько изменилась

Apple iPhone 14 стал самым продаваемым смартфоном года, причем значительный вклад в его продажи внесли США и Китай, составившие половину от общего объема продаж.