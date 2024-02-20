Китайские таможенники продолжают раскрывать интригующие истории, связанные с попытками незаконной транспортировки смартфонов через границу и за ее пределы.

В одном из недавних случаев у таможенников вызвал подозрение смартфон, заключенный в чехол, вес которого превышал 2 кг. Обычно вес смартфона колеблется в районе 200 г; даже с дополнительными аксессуарами, такими как чехол или кошелек, он редко превышает 500-600 г. Одновременно поведение женщины, проходившей таможенный досмотр, вызвало у сотрудников крайнее недоумение. В результате таможня Цинмао, являющаяся филиалом таможни Гунбэй, изъяла у женщины килограммовый золотой слиток.

В соответствии с местными законами, лица, уклоняющиеся от таможенного контроля путем сокрытия, маскировки, транспортировки или пересылки различных товаров и предметов, сталкиваются с правовыми последствиями. При обсуждении вопроса о контрабанде, особенно при серьезных обстоятельствах, уголовная ответственность становится почти неизбежной.

В одном из отдельных инцидентов китайские таможенные власти задержали женщину, у которой при себе было обнаружено 30 новейших смартфонов Apple и 20 смартфонов Samsung.