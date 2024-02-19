Как сообщают СМИ, покупатель из Вьетнама стал жертвой обмана, организованного тайским продавцом, когда обнаружил неожиданный поворот в своей покупке графического процессора GeForce RTX 3060 Ti.

Мошенники по всему миру используют различные хитроумные методы, чтобы обмануть ничего не подозревающих покупателей, которые старательно копят деньги на желаемые товары. Один из таких случаев недавно всплыл благодаря пользователю I_Leak_VN, который поделился на Facebook бедой своего вьетнамского знакомого, ставшего жертвой мошенничества, совершенного тайским продавцом.

Вьетнамский покупатель обратился к тайскому продавцу с предложением приобрести графический процессор Manli GeForce RTX 3060 Ti. Согласившись с ценой устройства, покупатель завершил сделку. Однако, получив посылку, он обнаружил, что графический процессор отсутствует.

Упаковка была качественно собрана, с достаточным количеством пенопластовой прокладки, чтобы создать ощущение веса коробки. Однако при осмотре оказалось, что не только коробка находится в сомнительном состоянии, но и графический процессор был заменен парой поношенных женских туфель.

К сожалению, судя по всему, в этой конкретной ситуации ничего сделать нельзя, поскольку мошенник скрыл свою личность и может легко создать несколько учетных записей на сторонних платформах.