В 2023 году хакеры украли более $1 млрд
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В 2023 году мошенническое ПО оказалось прибыльным предприятием для киберпреступников и принесло хакерам ошеломляющую сумму в более $1,1 млрд, как следует из результатов исследования, проведенного компанией Chainalysis.
Эта финансовая удача представляет собой значительный скачок, почти вдвое превышающий "доходы" хакеров в предыдущем году. Этот рост объясняется участившимися кибератаками, направленными на различные отрасли, включая здравоохранение, образование и государственные структуры. Примечательно, что распространению таких атак способствовало появление 538 новых вариантов ПО ransomware.
Chainalysis подчеркивает, что эти цифры представляют собой консервативную оценку, составленную на основе изучения криптовалютных кошельков, связанных с транзакциями по выкупу. Реальные суммы вымогательства, скорее всего, гораздо больше, чем указано в статистике.
Более того, злоумышленники увеличивали свои требования, особенно в отношении крупных предприятий. Показательный случай произошел в 2023 году, когда киберпреступники проникли в компьютерные системы компании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и потребовали выкуп в размере $100 млн за ключи дешифровки. Несмотря на тактику принуждения, MGM упорно отказывалась выполнять требование хакеров.
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