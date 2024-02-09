Смартфон можно будет сделать максимально интуитивным.

Новая ОС Android 15 призвана кардинально изменить процесс настройки телефона, особенно для тех, кто часто сталкивается с трудностями. Хотя молодые пользователи могут и не столкнуться со многими проблемами, они имеют значение для старшего поколения или тех, кто не так хорошо знаком с технологиями.

Появление режима "легкой предварительной настройки" в Android – это новая функция, призванная упростить работу пользователя. В отличие от расширенных функций или сложных маневров, этот режим предназначен для тех, кто ищет простую навигацию. Отчет инсайдера Мишаала Рахмана проливает свет на усилия Google по разработке этой функции, что свидетельствует о целенаправленном стремлении к созданию более интуитивного интерфейса Android. Хотя подобные предложения существуют в сторонних оболочках для Android, Android 15 устанавливает новый стандарт, интегрируя данный режим по умолчанию во все устройства, что заставляет OEM-производителей соответствовать такому подходу.

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По сути, режим "легкой предварительной настройки" в Android 15 увеличивает и уточняет иконки и текст, отдавая предпочтение кнопкам навигации, а не жестам. Эта настройка ориентирована на тех, кто ищет простой смартфон, лишенный сложностей.