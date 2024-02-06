Ради RTX 4090 покупают даже целые системы стоимостью 4450 долларов.

Спрос на графический процессор GeForce RTX 4090 по-прежнему очень высок в Китае, где смекалистые китайские продавцы нашли новые выгодные возможности заработка в условиях запрета на экспорт. Графический процессор, изначально попавший под санкции США, нанес значительный удар по китайским потребителям и геймерам. Этот удар был особенно ощутим на рынке ИИ, где данные GPU служили более доступной альтернативой дорогим решениям NVIDIA, таким как чипы H100 или A100.

Реагируя на ситуацию, NVIDIA представила GeForce RTX 4090D – немного уменьшенную версию по той же цене, что и оригинальной RTX 4090, исключительно для китайского рынка. Несмотря на этот релиз, оригинальная RTX 4090 всё ещё в центре популярности. Согласно отчетам MyDrivers, китайские продавцы приобретают готовые ПК, и, несмотря на то, что покупатели оплачивают полную стоимость системы, продавцам удается получить прибыль, продавая видеокарты RTX 4090 отдельно.

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В одном из таких случаев покупатель приобрел 20 готовых систем у тайваньского продавца ПК в Тайбэе. Каждая система, включая графический процессор GeForce RTX 4090, стоила около 32 000 юаней (4 450 долларов), что более чем в два раза выше текущих цен на 4090 в США и в 2,8 раза выше MSRP в 1 599 долларов. Несмотря на столь высокую стоимость, китайские продавцы нацелены на покупателей ИИ, которым нужна максимальная вычислительная мощность, что позволяет им получать прибыль.