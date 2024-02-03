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Растущий спрос на топовую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 взвинтил цены до небывалых высот на различных азиатских рынках. Этот всплеск вызван желанием покупателей выложить значительные суммы наличными с намерением перепродать данные ускорители в Китае или Гонконге с огромной наценкой.
Издание Nikkei сообщает о росте цен на платы RTX 4090 в некоторых азиатских странах до 60%. В то время как предлагаемая производителем розничная цена видеокарты составляет 1 599 долларов, покупатели на таких рынках электроники, как Guanghua Digital Plaza на Тайване и Yongsan в Южной Корее, по сообщениям, расстаются с более чем 2 500 долларов, демонстрируя масштабы инфляции цен.
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Владелец одного из магазинов сообщил Nikkei, что покупатели стратегически приобретают эти видеокарты для перепродажи в регионах, подверженных американским ограничениям, по значительно более высоким ценам. Легкость транспортировки этих видеокарт в Гонконг или другие китайские города облегчает стратегию перепродажи.
По словам одного из розничных торговцев в Тайбэе, некоторые покупатели проявляют необычайную решимость приобрести видеокарты GeForce RTX 4090, доходя до покупки более десятка целых настольных компьютеров – не ради самих компьютеров, а ради видеокарт, находящихся в них. Этих покупателей, как сообщается, не смущает даже ценник в 4 500 долларов за систему.