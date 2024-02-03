В Азии покупатели скупают RTX 4090 за 2 500 долларов для массовой перепродажи

Растущий спрос на топовую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 взвинтил цены до небывалых высот на различных азиатских рынках. Этот всплеск вызван желанием покупателей выложить значительные суммы наличными с намерением перепродать данные ускорители в Китае или Гонконге с огромной наценкой.

Издание Nikkei сообщает о росте цен на платы RTX 4090 в некоторых азиатских странах до 60%. В то время как предлагаемая производителем розничная цена видеокарты составляет 1 599 долларов, покупатели на таких рынках электроники, как Guanghua Digital Plaza на Тайване и Yongsan в Южной Корее, по сообщениям, расстаются с более чем 2 500 долларов, демонстрируя масштабы инфляции цен.

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Владелец одного из магазинов сообщил Nikkei, что покупатели стратегически приобретают эти видеокарты для перепродажи в регионах, подверженных американским ограничениям, по значительно более высоким ценам. Легкость транспортировки этих видеокарт в Гонконг или другие китайские города облегчает стратегию перепродажи.

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По словам одного из розничных торговцев в Тайбэе, некоторые покупатели проявляют необычайную решимость приобрести видеокарты GeForce RTX 4090, доходя до покупки более десятка целых настольных компьютеров – не ради самих компьютеров, а ради видеокарт, находящихся в них. Этих покупателей, как сообщается, не смущает даже ценник в 4 500 долларов за систему.