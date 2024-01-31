Ни прошлого владельца, ни покупателя не назвали.

Личный роскошный автомобиль бывшего президента США Дональда Трампа, Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска, недавно был продан на аукционе за ошеломляющую сумму в 1,1 млн долларов. Эта сделка значительно превысила типичные аукционные цены на Diablo, которые обычно колеблются между 350 и 500 тыс. долларов в зависимости от спецификаций автомобиля.

Окрашенный в цвет Blu Le Mans с черным салоном, этот полноприводный суперкар оснащен двигателем V-12. Отличительный синий цвет был специально заказан Трампом во время его владения автомобилем. Небольшая табличка с надписью "Donald Trump Diablo 1997" видна, когда водительская дверь приоткрыта. Стоит отметить, что бывший президент не продавал этот автомобиль: он перешел в руки другого владельца в 2002 году, и личность продавца на аукционе не раскрывается.

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Во времена владения Трампа Diablo был крайне редким явлением в США: с 1997 по 1999 год было импортировано всего 132 таких экземпляра. Компания Lamborghini, известная тем, что называет свои суперкары в честь легендарных боевых быков, представила Diablo вслед за культовым Countach.

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Выставленный на аукционе Diablo, на одометре которого было чуть более 15 300 миль, выглядел практически в первозданном виде. Он оснащался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а его обозначение Roadster было связано со съемной панелью крыши.