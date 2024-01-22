Последний раз он был в Китае 4 года назад.

Ряд новых санкций, введенных Соединенными Штатами против Китая, привел к тому, что NVIDIA столкнулась со значительными трудностями в поставках передовых ускорителей искусственного интеллекта в Поднебесную. Это, несомненно, негативно сказывается на деятельности компании и её финансовым результатам. В ответ на эти события генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг отправился в Китай с примечательным визитом.

Хотя Китай является значительным рынком для NVIDIA, нынешний визит Хуанга – далеко не рядовое событие. Присутствие генерального директора в Китае происходит впервые за последние четыре года, что подчеркивает необычный характер ситуации. В отличие от обычных ожиданий, связанных с заверениями китайских партнеров, визит Хуанга отличается тем, что он непосредственно участвует во встрече внутри самой NVIDIA. Компания недвусмысленно сообщила, что его визит был связан с участием в праздновании китайского Нового года вместе с китайскими сотрудниками компании.

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Удивительно, но Хуанг принял активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных этому празднику, исполнив на сцене народный танец Yange.

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Несмотря на все трудности, связанные с регионом, NVIDIA по-прежнему намерена разрабатывать специализированные продукты для китайского рынка, что вызвало критику со стороны некоторых представителей правительства США.