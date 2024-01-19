Стоимость RTX 4080 составляет $1 200.

С возможностями новой GeForce RTX 4070 Super мы уже знакомы, и теперь наше внимание переключается на RTX 4070 Ti Super. Недавно в интернете появились первые результаты тестирования этой видеокарты.

Хотя на данный момент они ограничены тестами Geekbench, данные результаты дают солидную базу для сравнения с другими моделями GeForce.

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В режиме OpenCL новинка набирает 229 043 балла. Это на 10% лучше, чем у RTX 4070 Ti, а RTX 4080 лишь незначительно быстрее – на 5%.

Стоит отметить, что цена RTX 4070 Ti Super составляет 800 долларов. Однако примечательно, что RTX 4080 Super продаётся в среднем за 1 000 долларов, в то время как рекомендованная цена RTX 4080 составляет 1 200 долларов.

Кроме того, в области OpenCL разница в производительности между RTX 4070 Ti и RTX 4080 составляет около 16%. Однако когда дело доходит до игр в 2K, средняя разница увеличивается примерно до 20%, а в 4K – примерно до 25%. Интересно, что разрыв в игровой производительности между RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 может превышать тот, что наблюдался в бенчмарке.

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Важно отметить, что RTX 4070 Ti Super превосходит стандартную модель благодаря увеличению объема памяти и более широкой шине.