На этот раз разработчики уверены в своих расчетах.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в последние годы неоднократно задерживалась – ситуация вполне объяснимая, учитывая непростые обстоятельства, в которых находилась разработка игры. Компания-разработчик GSC Game World не раз переносила свою штаб-квартиру, из-за чего создание проекта было затруднено.

Тем не менее, GSC Game World утверждает, что назначенная на сентябрь дата релиза является "окончательной", что говорит об уверенности в их способности выполнить поставленные задачи, если не произойдет непредвиденных катастроф. Короткий тизер, сообщающий о дате выхода, уже доступен для просмотра.

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В пресс-релизе GSC Game World объяснила недавнюю задержку, указав, что, судя по тестированию фанатами, S.T.A.L.K.E.R. 2 передала суть серии S.T.A.L.K.E.R., но ей не хватило полировки. К счастью, фанаты могут ожидать новых впечатлений от игры до ее ожидаемого появления в сентябре.

"Из этого тестирования можно сделать два важных вывода. Первый – это то, что игра, несомненно, ощущается и играется как S.T.A.L.K.E.R., воплощая в себе основное намерение и вдохновение проекта. Второй – технически игра нуждается в дополнительной доработке.

На данный момент разработчики обещают фанатам следующее:

Полное погружение в игровой процесс, сочетающий в себе элементы шутера от первого лица, захватывающего симулятора и хоррора

Ключевая роль в нелинейной истории, разворачивающейся в местном постапокалиптическом мрачном научно-фантастическом сеттинге. Долг главного героя – определить судьбу Зоны

Эталонная графика на движке Unreal Engine 5

Официальная поддержка модов

Многопользовательский режим: появится вскоре после релиза в виде бесплатного обновления

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на PC и Xbox Series X/S 5 сентября 2024 года.