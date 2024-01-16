В игре совмещена трассировка лучей с ReShade.

Недавно появилась замечательная визуальная экспозиция Avatar Frontiers of Pandora, демонстрирующая творение Ubisoft в разрешении 4K с частотой более 100 кадров в секунду.

Созданный известным немецким создателем контента "Digital Dreams", этот свежий ролик демонстрирует "Аватар", дополненный персональной конфигурацией трассировки лучей ReShade, созданной самим ютубером. Стоит отметить, что смысл использования пользовательских эффектов трассировки лучей ReShade наряду со встроенной в игру трассировкой путей с аппаратным ускорением остается несколько неясным. При создании этого видео Digital Dreams выбрал процессор Ryzen 9 7950x в паре с графическим процессором NVIDIA RTX 4090, а также множество других топовых аппаратных компонентов. Результат несомненно поражает.

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Конечно, бывают случаи, когда обилие визуального великолепия и замысловатых деталей может показаться немного подавляющим или загромождающим. К счастью, Frontiers of Pandora не ограничивается одной визуальной темой. Начавшись в густых джунглях, игрок попадает на Верхние равнины – захватывающие дух пастбища, населенные экзотическими существами и подверженные мощными порывами ветра. Финальный акт происходит в туманном Облачном лесу.