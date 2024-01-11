Его уже можно скачать в открытом доступе.

Недавно была представлена новая масштабная модификация для The Elder Scrolls V: Skyrim, посвященная улучшению заклинаний. Этот мод, созданный энтузиастом Kittytail, выделяется среди множества регулярно выходящих модов для Skyrim. С момента своего дебюта на прошлой неделе мод "Магия темного иерофанта" для специального издания Skyrim набрал значительную популярность, собрав почти 14 000 загрузок и получив более 440 одобрительных отзывов. Он привносит в игру десять продвинутых и своеобразных заклинаний, известных своей силой, превосходящей барьеры поглощения магии. Замысловатая механика и завораживающие световые эффекты этого мода на заклинания оставили неизгладимое впечатление, о чем свидетельствуют положительные отзывы тех, кто испытал его на собственном опыте.

Создатель мода сообщает, что свитки и тома заклинаний, связанные с этими новой магией, можно изготовить на Алтаре Призрачного Света в Забытой Долине.

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Набор новых заклинаний, введенных этим модом, выглядит следующим образом: