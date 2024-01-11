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Недавно была представлена новая масштабная модификация для The Elder Scrolls V: Skyrim, посвященная улучшению заклинаний. Этот мод, созданный энтузиастом Kittytail, выделяется среди множества регулярно выходящих модов для Skyrim. С момента своего дебюта на прошлой неделе мод "Магия темного иерофанта" для специального издания Skyrim набрал значительную популярность, собрав почти 14 000 загрузок и получив более 440 одобрительных отзывов. Он привносит в игру десять продвинутых и своеобразных заклинаний, известных своей силой, превосходящей барьеры поглощения магии. Замысловатая механика и завораживающие световые эффекты этого мода на заклинания оставили неизгладимое впечатление, о чем свидетельствуют положительные отзывы тех, кто испытал его на собственном опыте.
Создатель мода сообщает, что свитки и тома заклинаний, связанные с этими новой магией, можно изготовить на Алтаре Призрачного Света в Забытой Долине.
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Набор новых заклинаний, введенных этим модом, выглядит следующим образом:
- Penance: Стремительно выпускает клинок испепеляющего света, наносящий 60 пунктов урона здоровью, выносливости и магии
- Penance Aura – Fanning: В течение 12 секунд ближайшие противники ошеломлены и получают 40 пунктов урона здоровья, выносливости и магии
- Retribution: Формирует барьер из гнетущего света, вызывающий эффект ошеломления и наносящий 40 пунктов урона в секунду по здоровью, выносливости и магии
- Penance Aura – Shielding: В течение 12 секунд противники, находящиеся в непосредственной близости, получают 40 пунктов урона здоровья, выносливости и магической силы, а также нейтрализуют до 90 пунктов магического урона
- Absolution: Испускает луч летучего света, наносящий 120 пунктов урона в секунду по здоровью, выносливости и магии в течение 3 секунд
- Inhibition: Сдерживает противников, стоящих позади, нанося им 20 пунктов урона в секунду по здоровью, выносливости и магии в течение 12 секунд
- Ordinance of Light: Вызывает колоссальный купол света, который уничтожает все, что находится в его пределах, с уменьшенным уроном для противников за пределами купола
- Mass Inhibition: Внушает ближайшим противникам проклятье, заставляя их получать 20 пунктов урона в секунду по здоровью, выносливости и магии в течение 12 секунд