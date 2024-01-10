Аналитики ожидают резкий рост в ближайшие 24 часа.

Биткоин продолжает свое восходящее движение, отмечая заметные вехи. Так, например, недавно ночью первая криптовалюта пережила скромный всплеск, преодолев порог в $47 000, чего не наблюдалось с марта 2022 года, что означает почти двухлетний перерыв.

На момент написания этого отчета стоимость криптовалюты колеблется в районе $46 800; тем не менее, волатильность рынка остается сильно повышенной. Аналитики предупреждают, что в ближайшие 24 часа могут произойти значительные колебания на рынке.

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По сообщению CNBC, 10 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), как ожидается, выдаст разрешение на создание нескольких биржевых фондов (ETF), торгующих биткоином. Это разрешение откроет институциональным инвесторам путь к приобретению биткоина, а начало торгов запланировано на 12 января.

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Непроверенные предположения о том, что на арену биткоина выйдут крупные инвестиции, вызвали оптимизм в отношении возможного резкого роста стоимости BTC. Тем не менее следует с осторожностью относиться к возможным действиям краткосрочных инвесторов и майнеров, стремящихся извлечь быструю, но большую выгоду, что может спровоцировать падение курса.